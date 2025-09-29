الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تعلّق على احتمال تسليم صواريخ أميركية بعيدة المدى لأوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ "غراد"
29 سبتمبر 2025 20:43

قالت روسيا، اليوم الاثنين، إن جيشها يجري تحليلات بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى لتوجيه ضربات في العمق الروسي أم لا، وهي خطوة يقول مسؤولون روس إنها قد تؤدي إلى تصعيد حاد.
وقال جيه.دي فانس  نائب الرئيس الأميركي، أمس الأحد، إن واشنطن تدرس طلبا أوكرانيا للحصول على صواريخ "توماهوك"، التي يبلغ مداها 2500 كيلومتر، وهي مسافة كافية بسهولة لضرب العاصة الروسية موسكو إذا ما أُطلقت من أوكرانيا.
ولم يتخذ الرئيس دونالد ترامب قرارا نهائيا بشأن إرسال هذه الصواريخ إلى كييف، ويتوخى الحذر من تصعيد الأزمة الأوكرانية إلى مواجهة مباشرة مع روسيا. 
لم يتضح كيف أو من خلال أي دولة يمكن توريد أوكرانيا صواريخ "توماهوك". وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من واشنطن بيعها للدول الأوروبية التي سترسلها إلى أوكرانيا.
بالنسبة للكرملين، فإن مخاطر التصعيد المتعلقة بربط الولايات المتحدة بإطلاق مثل هذه الصواريخ في العمق الروسي واضحة.
وردا على سؤال حول تعليقات فانس، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "السؤال، كما في السابق، هو: من يستطيع إطلاق هذه الصواريخ...؟ هل يمكن للأوكرانيين وحدهم إطلاقها، أم يتعين على الجنود الأميركيين القيام بذلك؟".
وتساءل بيسكوف "من الذي يحدد إحداثيات أهداف هذه الصواريخ؟ الجانب الأميركي أم الأوكرانيون أنفسهم؟"، مضيفا أنه "يجب إجراء تحليل متعمق للغاية".
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السابق من أن موسكو تحتفظ بحقها في ضرب المنشآت العسكرية في الدول التي تسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخها لضرب روسيا.
وقال كيث كيلوج، المبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا، أمس الأحد، إن ترامب ألمح إلى أنه يتعين على كييف الآن أن تكون قادرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل روسيا.

المصدر: وكالات
صواريخ توماهوك
روسيا
أوكرانيا
