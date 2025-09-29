الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

الدنمارك: نواجه "واقعا جديدا" بسبب الطائرات المسيرة

وزير العدل الدنماركي بيتر هوميلجارد يدلي بتصريح صحفي
29 سبتمبر 2025 21:09

قالت الحكومة الدنماركية، اليوم الاثنين، إنها أصبحت تواجه واقعا جديدا في أعقاب الإنذارات المتكررة من انتهاك الطائرات المسيرة لأجواء البلاد.
وقال وزير العدل بيتر هوميلجارد، في مؤتمر صحفي، إنه منذ يوم الخميس الماضي، لم تشهد حركة الطيران الدنماركية أية اضطرابات كبيرة.  
وأضاف هوميلجارد أنه مع ذلك، للأسف، يجب على المرء أن يعتاد على واقع جديد تتعرض فيه دول أوروبية أخرى، من بينها ألمانيا، لحوادث طائرات مسيرة مماثلة.
وتحدث هوميلجارد عن "الحرب الهجينة" التي يتعاملون معها. وقال إن الهجمات الهجينة أصبحت جزءا من الواقع الجديد، تماما كما أصبح التهديد الإرهابي جزءا من الواقع بعد الهجمات التي شهدتها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001.

