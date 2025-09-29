الكرملين: لا مؤشرات من كييف لاستئناف المحادثات

موسكو (وكالات)

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لوكالة الإعلام الروسية في تصريحات نُشرت، أمس، إنه لا توجد مؤشرات من كييف حول استئناف محتمل للمفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني.

ووفقاً لتقرير الوكالة، قال بيسكوف رداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي مؤشرات حول استئناف المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني: «لا، حتى الآن لا توجد أي مؤشرات من كييف على الإطلاق».

في غضون ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن روسيا لن ترسم حدوداً جديدة داخل بلاده، مؤكداً أن توغل الطائرات المسيّرة الروسية في بولندا يشكل اختباراً لكل من وارسو وحلف شمال الأطلسي، مؤكداً أن موسكو تختبر حدود قدرتها على التحمل.

وأعرب زيلينسكي عن رغبة كييف في بناء درع دفاعية جوية مشتركة بالتعاون مع شركائها الأوروبيين للحماية من التهديدات الروسية.

وأضاف زيلينسكي في كلمة ألقاها، أمس، في منتدى وارسو للأمن عبر رابط فيديو أن أوكرانيا تقترح على بولندا وحلفائها بناء ما سمّاه بـ«درع مشترك» لمواجهة التهديدات الجوية الروسية، موضحاً أن هذا الأمر ممكن، أوكرانيا قادرة على التصدي لجميع أنواع الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية، وإذا عملنا معاً في المنطقة فسنمتلك ما يكفي من الأسلحة والقدرة الإنتاجية.

ميدانياً، شنت أوكرانيا هجوماً مكثفاً بالمسيرات على مناطق روسية متفرقة الليلة الماضية بما فيها منطقة العاصمة موسكو التي أعلن حاكمها مقتل شخصين جراء هجوم أوكراني بالمسيرات.

ونقلت وكالة «ريا نوفوستي»، أمس، عن وزارة الدفاع الروسية قولها: إن «الدفاع الجوي اعترض ودمر 84 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل».

ويأتي الهجوم الأوكراني بعد يوم من هجوم موسع روسي عنيف تعرضت له العاصمة كييف، وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أمس، وضع جميع أراضي البلاد في حالة تأهب تحسباً لغارات جوية روسية.

وأعلنت كييف أن روسيا أطلقت، أمس، مئات الطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا ليلاً، مما أسفر عن إصابة العشرات في جميع أنحاء البلاد ومقتل 4 أشخاص على الأقل، بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، في العاصمة وحدها.