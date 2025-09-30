الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

منظمة أممية تدعو لإجلاء 25 رضيعاً من حضانات مدينة غزة فوراً

خيام نازحين في قطاع غزة
1 أكتوبر 2025 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» إلى الإجلاء الفوري لما لا يقل عن 25 رضيعاً مريضاً أو مبتسراً من حضّانات مدينة غزة من أجل إنقاذهم، وذلك بعد أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الليل مستشفى الحلو الذي يضم نحو نصف عددهم.
وأفاد مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة بأن الدبابات الإسرائيلية تحاصر منطقة مستشفى الحلو، حيث يوجد نحو 12 رضيعاً في الحضّانات، وسط تعرُّض الموقع للقصف.
بدوره، أكد ريكاردو بيريس المتحدث باسم اليونيسف أنه حان الوقت لنقل هؤلاء الأطفال فوراً، لأن مدينة غزة أصبحت مرة أخرى منطقة قتال، مضيفاً «لكن إلى أين ننقلهم؟ لا يوجد مكان آمن لهم».
وقال بيريس: إن إجلاء الأطفال، وكثير منهم حديثو الولادة، سيعني نقلهم إلى عربات بدائية ملفوفين في بطانيات مع إمدادات الأكسجين المحمولة والقطرات، ومع ذلك، ربما يتعرضون للعدوى أو درجات الحرارة المتغيرة أو قد تنفد الإمدادات في أثناء النقل.
ولم تتضح بعدُ الجهة التي قد تستقبل الأطفال الرضع، مع تضرُّر العديد من مستشفيات قطاع غزة واكتظاظها، ونقص حاد في الإمدادات الطبية.

اليونيسف
منظمة الأمم المتحدة للطفولة
الأمم المتحدة
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
أطفال غزة
