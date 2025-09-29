الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«إيميلدا» تهدد البهاما وقتيل في كوبا جراء العاصفة

«إيميلدا» تهدد البهاما وقتيل في كوبا جراء العاصفة
29 سبتمبر 2025 21:43

أغلقت السلطات في جزر البهاما معظم المدارس، اليوم الاثنين، بعد إجلاء إلزامي لبعض الجزر في الأرخبيل، حيث من المتوقع أن تتسبب العاصفة الاستوائية إيميلدا في هطول أمطار غزيرة في شمال منطقة البحر الكاريبي، كما أسفرت انهيارات أرضية عن مقتل رجل في كوبا. 
وتقع العاصفة على بعد نحو 35 ميلا شمال جزيرة أباكو الكبرى، التي لا تزال تتعافى من الإعصار دوريان بعدما ضرب أجزاء من جزر البهاما كإعصار من الفئة الخامسة المدمرة في عام 2019.
وتتحرك العاصفة إيميلدا، مصحوبة برياح تبلغ سرعتها القصوى 60 ميلا في الساعة، شمالا بسرعة 9 أميال في الساعة. 
ومن المتوقع أن تصبح إعصارا غدا الثلاثاء، وتخرج إلى المحيط المفتوح، وفقا للمركز الوطني للإعاصير في ميامي. وفي غضون ذلك، يتحرك الإعصار أمبرتو، وهو عاصفة من الفئة الرابعة، بعنف في المياه المفتوحة القريبة، وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه سيجعل العاصفة إيميلدا تتحول فجأة إلى الشرق والشمال الشرقي، بعيدا عن ساحل جنوب شرق الولايات المتحدة. 
وقال أليكس دا سيلفا، كبير خبراء الأعاصير في شركة «اكيو ويذر»، وهي شركة أميركية خاصة لتوقعات الطقس، «هذا هو حقا ما سينقذ الولايات المتحدة من التعرض لأمطار كارثية». 

 

أخبار ذات صلة
الإعصار «بوالوي» يحدث دمارا في فيتنام ويودي بحياة 13 شخصا
الإعصار "همبرتو" يضرب منطقة البحر الكاريبي
المصدر: د ب أ
عاصفة استوائية
كوبا
البهاما
جزر البهاما
الكاريبي
الأرصاد الجوية
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
جانب من المؤتمر الصحفي بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب في غزة ستتوقف
اليوم 01:24
عمال إنقاذ في موقع مبانٍ سكنية متضررة على مشارف كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا مؤشرات من كييف لاستئناف المحادثات
اليوم 01:24
حوثي مسلح في إحدى نقاط التفتيش في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: حملة الاعتقالات الحوثية نهج قمعي ومعادٍ للوطن
اليوم 01:24
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
الأخبار العالمية
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©