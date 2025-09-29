الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قطر: مستعدون لمواصلة العمل لوقف الحرب في غزة

محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني
29 سبتمبر 2025 23:20

أعربت قطر، اليوم  الاثنين، عن استعدادها لمواصلة الدفع باتّجاه إنهاء الحرب في قطاع غزة.
وعبّر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، في بيان، عن "استعداد دولة قطر لمواصلة الانخراط في العمل للوصول لنهاية للحرب في قطاع غزة في إطار مبادرة الرئيس الأميركي استمرارا على النهج الذي طالما التزمت به الدولة تجاه حل الأزمات عبر السبل الدبلوماسية، وبما يتوافق ودورها في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي"، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "رفض دولة قطر التام والقاطع المساس بسيادتها تحت أي ظرف من الظروف، مشددا على أن حماية المواطنين والمقيمين على أرضها تمثل أولوية قصوى".
وأضاف البيان "قدم رئيس وزراء إسرائيل، خلال الاتصال، اعتذاره عن هذا الهجوم وانتهاك السيادة القطرية ما أسفر عن استشهاد المواطن القطري بدر الدوسري، متعهدا بعدم تكرار أي استهداف لأراضي دولة قطر في المستقبل".

المصدر: وكالات
قطر
قطاع غزة
غزة
الحرب في غزة
