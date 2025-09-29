الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يقترح نظاما ضد المسيّرات

عامل ينقل طائرة مسيرة للمراقبة في بولندا
29 سبتمبر 2025 23:51

اقترحت المفوضية الأوروبية بشكل علني، اليوم الاثنين، إقامة نظام دفاعي مضاد للطائرات المسيّرة على الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي سيشمل كذلك تطوير القدرات الهجومية.
تضمنت الوثيقة خططا لخلق قدرات تجعل في الإمكان إصابة أهداف أرضية بضربات دقيقة باستخدام تكنولوجيا الطائرات المسيّرة.
وسيكون للنظام الدفاعي القدرة على كشف وتتبع وتحييد الطائرات المسيرة.
يأتي اقتراح المسودة بعد أن رصدت طائرات مسيرة وهي تتوغل في المجالات الجوية للعديد من دول الاتحاد الأوروبي.
وستستخدم مسودة الوثيقة كأساس للمناقشات التي ستجري في قمة التكتل غير الرسمية المقررة بعد غد الأربعاء. وستتضمن كذلك مقترحات أولية تقريبية لمشاريع إعادة التسليح في مجالات أخرى.
كما سيتم تطبيق إجراءات جديدة لتأمين عملية الملاحة في بحر البلطيق والبحر الأسود  وكذلك يجري النظر في تعزيز الدفاع الأرضي.
يشار إلى أن مفهوم بناء نظام دفاع أكثر فعالية ضد الطائرات المسيرة على الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي تحت التطوير منذ عدة أشهر.

