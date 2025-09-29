الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

اليمين المتطرف يفشل في انتخابات بلدية في ألمانيا

اليمين المتطرف يفشل في انتخابات بلدية في ألمانيا
30 سبتمبر 2025 00:25

مني حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي بخسارة جديدة، بعدما عجز عن الفوز في ثلاث جولات إعادة لانتخابات عمد مدن بولاية شمال الراين-ويستفاليا، أكبر ولاية في ألمانيا من حيث عدد السكان.
أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن شعوره بالارتياح حيال خسارة الحزب في جميع جولات الإعادة لانتخابات رؤساء البلديات في الولاية. 
في مدينتي جيلسنكيرشن ودويسبورج، تمكن مرشحا الحزب الاشتراكي الديمقراطي من حسم المنافسة لصالحهما، فيما فاز مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس، بالمنصب في مدينة هاجن.
وفي دويسبورج، تفوق زورين لينك العمدة المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي بفارق كبير على منافسه كارستن جروس من حزب البديل، إذ حصل الأول على 78,6% من الأصوات، مقابل 21,4% فقط للثاني.
وفي هاجن، فاز دينيس ريهباين مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي بنسبة 771,7% من الأصوات، متقدما على ميشائيل آيش مرشح البديل الألماني، والذي حصل على 28,3%.
أما في جيلسنكيرشن، فقد نجحت أندريا هينتسه خبيرة السياسات الاجتماعية ومرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في الفوز بـ66,9% من الأصوات، متقدمة على نوربرت إمريش مرشح "البديل الألماني" الذي حصل على 33,1% من الأصوات. 

المصدر: د ب أ
