الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل وإصابة العشرات في انهيار مدرسة بإندونيسيا

مقتل وإصابة العشرات في انهيار مدرسة بإندونيسيا
30 سبتمبر 2025 07:29

 قامت فرق الإنقاذ الإندونيسية بتوصيل الأكسجين والماء للطلاب المحاصرين بين أنقاض مبنى مدرسي انهار في إندونيسيا، بينما عملوا بجهد محاولين إخراج الناجين صباح اليوم الثلاثاء، بعد أكثر من 12 ساعة على انهيار المبنى.

وأسفر الحادث عن مقتل طالب واحد على الأقل، وإصابة العشرات، ويرجح أن يكون 65 طالباً مدفونين تحت الأنقاض. ونجح عمال الإنقاذ والشرطة والجنود الذين حفروا طوال الليل في إخراج ثمانية ناجين في حالة ضعف وإصابة بعد أكثر من ثماني ساعات على الانهيار في مدرسة بمدينة سيدوارجو في جاوة الشرقية. ورأى المنقذون جثثاً إضافية، مما يشير إلى احتمال ارتفاع عدد القتلى.

أخبار ذات صلة
إندونيسيا تسابق الزمن بحثاً عن ناجين أسفل أنقاض مدرسة
إندونيسيا.. قرابة 100 طالب تحت أنقاض المدرسة المنهارة
المصدر: وكالات
إندونيسيا
انهيار مبنى
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
الرياضة
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
اليوم 15:05
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
الرياضة
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
اليوم 15:02
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
الرياضة
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
اليوم 15:00
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
الرياضة
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©