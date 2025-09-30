مقتل وإصابة العشرات في انهيار مدرسة بإندونيسيا

قامت فرق الإنقاذ الإندونيسية بتوصيل الأكسجين والماء للطلاب المحاصرين بين أنقاض مبنى مدرسي انهار في إندونيسيا، بينما عملوا بجهد محاولين إخراج الناجين صباح اليوم الثلاثاء، بعد أكثر من 12 ساعة على انهيار المبنى.



وأسفر الحادث عن مقتل طالب واحد على الأقل، وإصابة العشرات، ويرجح أن يكون 65 طالباً مدفونين تحت الأنقاض. ونجح عمال الإنقاذ والشرطة والجنود الذين حفروا طوال الليل في إخراج ثمانية ناجين في حالة ضعف وإصابة بعد أكثر من ثماني ساعات على الانهيار في مدرسة بمدينة سيدوارجو في جاوة الشرقية. ورأى المنقذون جثثاً إضافية، مما يشير إلى احتمال ارتفاع عدد القتلى.