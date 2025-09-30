الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قتيلان ومصابون في إطلاق نار بتكساس الأميركية

أرشيفية
30 سبتمبر 2025 08:33

 تعمل السلطات الأميركية، على تحديد دوافع رجل أطلق النار في ساحة انتظار سيارات بمدينة حدودية في ولاية تكساس في عطلة نهاية الأسبوع، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن خمسة آخرين.

وقالت السلطات إن مطلق النار اعتقل خلال توقيف مروري بعد ساعات من حادث إطلاق النار الذي وقع مساء السبت.

وأضاف مكتب قائد شرطة مقاطعة ويلسون أن جونز ألقي القبض عليه صباح الأحد عقب مطاردة قرب بلدة ستوكدايل، على بعد نحو 290 كيلومتراً شرق إيجل باس. ويواجه جونز تهمتين بالقتل العمد وخمس تهم بالاعتداء باستخدام سلاح قاتل، بحسب قائد شرطة مقاطعة مافريك، توم شمربر. 

