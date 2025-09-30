ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار والفيضانات في فيتنام

تسبب هطول الأمطار الغزيرة الناجمة عن هبوب إعصار سابق إلى المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية في فيتنام، مما رفع حصيلة الضحايا إلى 19 شخصا، بالإضافة إلى وجود مفقودين. وتجاوز منسوب مياه الأمطار 30 سنتيمتراً في بعض أجزاء البلاد على مدار الـ 24 الماضية، حسبما قالت وكالة الأرصاد الوطنية اليوم الثلاثاء. كما حذرت الوكالة من استمرار هطول الأمطار.

وأسفر هطول الأمطار عن فيضانات غامرة وانهيارات أرضية أعاقت الحركة على الطرق وعزلت مناطق ممتدة من منطقة الجبال الشمالية لمقاطعتي سون لا ولاو كاي، إلى إقليم نجي ان بوسط البلاد. وغمرت المياه الكثير من الشوارع في العاصمة هانوي، كما طالبت السلطات المواطنين بالقرب من نهر "ريد" الذي يمر عبر المدينة، بتوخي الحذر.

وقالت وسائل إعلام حكومية اليوم الثلاثاء إن السلطات مازالت تبحث عن 13 مفقودا. يذكر أن عاصفة بوالوي أودت بالفعل بحياة ما لا يقل عن 20 شخصا في الفلبين منذ الجمعة الماضية.