الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار والفيضانات في فيتنام

صورة جوية تظهر عمال الإنقاذ يسيرون عبر مياه الفيضانات في مقاطعة نغي آن
30 سبتمبر 2025 10:49

تسبب هطول الأمطار الغزيرة الناجمة عن هبوب إعصار سابق إلى المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية في فيتنام، مما رفع حصيلة الضحايا إلى 19 شخصا، بالإضافة إلى وجود مفقودين. وتجاوز منسوب مياه الأمطار 30 سنتيمتراً في بعض أجزاء البلاد على مدار الـ 24 الماضية، حسبما قالت وكالة الأرصاد الوطنية اليوم الثلاثاء. كما حذرت الوكالة من استمرار هطول الأمطار.
وأسفر هطول الأمطار عن فيضانات غامرة وانهيارات أرضية أعاقت الحركة على الطرق وعزلت مناطق  ممتدة من منطقة الجبال الشمالية لمقاطعتي سون لا ولاو كاي، إلى إقليم نجي ان بوسط البلاد. وغمرت المياه الكثير من الشوارع في العاصمة هانوي، كما طالبت السلطات المواطنين بالقرب من نهر "ريد" الذي يمر عبر المدينة، بتوخي الحذر.
وقالت وسائل إعلام حكومية اليوم الثلاثاء إن السلطات مازالت تبحث عن 13 مفقودا. يذكر أن عاصفة بوالوي أودت بالفعل بحياة ما  لا يقل عن 20 شخصا في الفلبين منذ الجمعة الماضية.

أخبار ذات صلة
قتلى جراء الفيضانات في أوديسا الأوكرانية
إعصار "بوالوي" يخلف أضراراً كبيرة في فيتنام
المصدر: وكالات
فيتنام
الأمطار
الفيضانات
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
الرياضة
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
اليوم 15:05
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
الرياضة
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
اليوم 15:02
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
الرياضة
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
اليوم 15:00
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
الرياضة
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©