أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

طيارو لوفتهانزا يصوتون لصالح الإضراب

طيارو لوفتهانزا يصوتون لصالح الإضراب
30 سبتمبر 2025 16:31

صوتت أغلبية واضحة من طياري شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران لصالح الإضراب العمالي في الشركة الرئيسية "لوفتهانزا" وفرعها للشحن "لوفتهانزا كارجو"، حسبما أعلنت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" اليوم الثلاثاء.
ولم يعلن عن موعد محدد للإضراب حتى الآن. وستقرر لجنة مفاوضات الأجور التابعة للنقابة الخطوات التالية. وفي الماضي ألغت لوفتهانزا برنامجها بالكامل تقريبا خلال إضرابات واسعة النطاق للطيارين.
ووفقا للنقابة، شارك 90% من طياري لوفتهانزا و95% من طياري لوفتهانزا كارجو في التصويت.
وجاءت نسبة تأييد الإضراب في المجموعة الأولى 88% و96% في الثانية. 

المصدر: د ب أ
