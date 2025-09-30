مقتل عشرة أشخاص في هجوم انتحاري جنوب غرب باكستان

أعلن مسؤول في حكومة ولاية بلوشستان، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري أمام مقر قوات حرس الحدود في الولاية الواقعة جنوب غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وأربعة جنود.

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة بثّتها وسائل الإعلام شاحنة صغيرة مكشوفة الصندوق وهي تنعطف قبل أن تنفجر عند مدخل مقرّ قوات حرس الحدود في مدينة كويتا، عاصمة الولاية.

وقال مسؤول بارز في الحكومة المحلية إن الانتحاري فجّر العبوة الناسفة، بينما حاول خمسة من شركائه اقتحام المجمّع بعد ذلك. وأضاف: «خلال تبادل لإطلاق النار، قُتل جميع المهاجمين، كما قُتل أربعة من عناصر قوات الحدود وستة مدنيين».

وتعد ولاية بلوشستان، المتاخمة لإيران وأفغانستان، غنية بالمعادن والموارد الهيدروكربونية، غير أن 70% من سكانها يعيشون تحت خط الفقر.

وبحسب المعهد الباكستاني لدراسات السلام، تم تسجيل 521 هجوماً إرهابياً في البلاد عام 2024، فيما سُجّل 567

هجوماً منذ بداية العام الجاري. وقال رئيس المعهد أمير رانا: «شهدنا زيادة في الهجمات الإرهابية منذ بداية العام، خصوصاً في بلوشستان».

ومنذ الأول من يناير، قُتل أكثر من 460 شخصاً، معظمهم من عناصر قوات الأمن، في أعمال عنف ارتكبتها جماعات مسلّحة سواء في بلوشستان أو في ولاية خيبر بختونخوا المجاورة.