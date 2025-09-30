الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الناتو»: مشروع «جدار الطائرات المسيّرة» بات ضرورة لا تحتمل التأجيل

«الناتو»: مشروع «جدار الطائرات المسيّرة» بات ضرورة لا تحتمل التأجيل
30 سبتمبر 2025 18:42

قال مارك روتّه، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، أن مشروع «جدار الطائرات المسيّرة» على الجبهة الشرقية للاتحاد الأوروبي، بات ضرورة لا تحتمل التأجيل، مؤكداً أن حماية الأجواء الأوروبية والحفاظ على سيادتها لم تعد خياراً سياسياً بل شرطاً أساسياً للاستقرار.
ويعتبر مشروع «جدار الطائرات المسيّرة» خط دفاع جوي متعدد الطبقات يشمل رادارات وكاميرات وأنظمة اعتراض.
روتّه، الذي تحدث قبل لقائه مع مسؤولي المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم، أشار بوضوح إلى أن حوادث اختراق الأجواء الأوروبية في الآونة الأخيرة، سواء عبر المسيّرات التي وصلت إلى بولندا والدنمارك، تعكس خطراً متنامياً لا يمكن مواجهته بالوسائل التقليدية فقط.
وقال: «لا يمكننا أن ننفق ملايين اليوروهات لاعتراض طائرات مسيّرة لا تتجاوز قيمتها بضعة آلاف، وهذا يفرض حلاً مبتكراً يقوم على بناء شبكة حماية فعالة ورادعة». 
ويتوقع أن تشكل القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن، الأربعاء المقبل، محطة محورية لمناقشة مشروع «جدار المسيّرات» بوصفه أداة استراتيجية لحماية الأجواء، وتعزيز وحدة الموقف الأوروبي تجاه التحديات الأمنية التي تتجاوز حدود الحرب في أوكرانيا، لتطال مستقبل الأمن الجماعي للقارة بأسرها.

أخبار ذات صلة
تحذير أوروبي من تصاعد الهجمات الإلكترونية
أوروبا تستعد لاختبار آليتها الجديدة لتوزيع المهاجرين
المصدر: وام
الناتو
حلف شمال الأطلسي
الطائرات المسيرة
الاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية
بروكسل
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
الرياضة
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
اليوم 15:05
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
الرياضة
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
اليوم 15:02
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
الرياضة
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
اليوم 15:00
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
الرياضة
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©