الأخبار العالمية

أمطار غزيرة وفيضانات في إسبانيا

أمطار غزيرة وفيضانات في إسبانيا
30 سبتمبر 2025 21:02

استمرت الموجة الأخيرة من عاصفة عبرت المحيط الأطلسي كإعصار يعرف باسم جابرييل في إحداث الدمار في جزيرتي إبيزا وفورمنتيرا الإسبانيتين اليوم الثلاثاء.
وأبقت وكالة الأرصاد الجوية "إيه إي إم إي تي" على المستوى الأحمر وهو أعلى مستوى للتحذير في الجزيرتين حتى الساعة 1600 (1400 بتوقيت جرينتش)، فيما أفادت صحيفة "دياريو دي إبيزا" بوقوع أضرار جسيمة.
وأظهرت مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي السيارات بينما تجرفها مياه الفيضان في إبيزا وكذلك في منطقة فالينسيا بالبر الرئيسي الإسباني.
واستجابت إدارة إطفاء إبيزا لأكثر من 20 بلاغاً صباح اليوم الثلاثاء فقط. وأشارت صحيفة "إل باييس" وبوابات إعلامية أخرى بأن حالات الطوارئ تضمنت أشخاصا محاصرين في سياراتهم أو منازلهم.
وتم إغلاق عدة طرق، بما في ذلك الطريق المؤدي إلى المطار والطريق الدائري الذي يمر حول بلدة إبيزا. 

المصدر: د ب أ
