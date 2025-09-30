الأمم المتحدة: مستعدون لزيادة مساعدات غزة

جنيف (وكالات)

أكدت الأمم المتحدة، أمس، استعدادها لزيادة المساعدات إلى قطاع غزة حالما تسمح الظروف بذلك، وذلك عقب كشف خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في القطاع الفلسطيني.

ووفق الخطة تدخل المساعدات وتوزع في القطاع «بدون تدخل من الطرفين»، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر ومؤسسات دولية أخرى.

وأكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليركه

أن الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية على أهبة الاستعداد والجاهزية والقدرة على زيادة إيصال المساعدات داخل غزة كلما سمحت لنا الظروف.