الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: مستعدون لزيادة مساعدات غزة

فلسطينيون يحاولون الحصول على مساعدات في خان يونس (رويترز)
1 أكتوبر 2025 01:16

جنيف (وكالات) 

أخبار ذات صلة
ترامب يمهل «حماس» أربعة أيام للرد
قادة وزعماء: «خطة ترامب» فرصة لسلام دائم

أكدت الأمم المتحدة، أمس، استعدادها لزيادة المساعدات إلى قطاع غزة حالما تسمح الظروف بذلك، وذلك عقب كشف خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في القطاع الفلسطيني.
ووفق الخطة تدخل المساعدات وتوزع في القطاع «بدون تدخل من الطرفين»، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر ومؤسسات دولية أخرى.
وأكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليركه 
أن الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية على أهبة الاستعداد والجاهزية والقدرة على زيادة إيصال المساعدات داخل غزة كلما سمحت لنا الظروف.

الأمم المتحدة
المساعدات الإنسانية
المساعدات الإغاثية
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
الرياضة
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
اليوم 15:05
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
الرياضة
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
اليوم 15:02
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
الرياضة
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
اليوم 15:00
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
الرياضة
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©