الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مصر: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يدعم مسار حل الدولتين

علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
1 أكتوبر 2025 01:16

القاهرة (وكالات) 

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى الإسراع في اتخاذ هذه الخطوة، لما لها من أثر بالغ في دعم مسار حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.
وجدد السيسي، خلال استقباله أمس بارك بوم كي، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية، التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في قطاع غزة. 
في السياق، تلقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي ماركو روبيو.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن وزير الخارجية الأميركي استعرض، خلال الاتصال الذي جرى أمس، عناصر خطة الرئيس الأميركي لوقف الحرب في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن ونفاذ المساعدات وعدم الضم أو التهجير، مشيراً إلى تطلع الولايات المتحدة لتكثيف واستمرار التنسيق المشترك مع الجانب المصري خلال المرحلة المقبلة، وبما يؤدي إلى وقف الحرب.

