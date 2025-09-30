الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي 3 أيام

الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل (أرشيفية)
1 أكتوبر 2025 01:16

الضفة الغربية (وكالات)

أخبار ذات صلة
ترامب يمهل «حماس» أربعة أيام للرد
قادة وزعماء: «خطة ترامب» فرصة لسلام دائم

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إغلاق المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، لثلاثة أيام، وفق ما ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أمس.
وقالت الوزارة، في بيان، إن جيش الاحتلال قرر إغلاق الحرم الإبراهيمي بشكل كامل، بما يشمل أروقته وساحاته وأقسامه، ومنع دخول المصلين إليه 3 أيام متتالية.
واستنكرت الوزارة القرار، قائلة إنه يندرج ضمن ممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة، واستهدافاً ممنهجاً للحرم الإبراهيمي.
وحذرت من خطورة الإجراءات الاحتلالية المتصاعدة بحق الحرم، مثل منع رفع الأذان، والتضييق على دخول المصلين عبر البوابات الإلكترونية، وعمليات التفتيش، إضافة إلى عرقلة عمل طواقم الحرم ومنعهم من أداء مهامهم.
 وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومنظمة «اليونسكو» بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات والاعتداءات التي تهدد الطابع الديني الإسلامي الخالص للحرم الإبراهيمي الشريف.

الحرم الإبراهيمي
فلسطين
إسرائيل
المسجد الإبراهيمي
حرم المسجد الإبراهيمي
مدينة الخليل
الخليل
الضفة الغربية
الضفة الغربية المحتلة
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
الرياضة
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
اليوم 15:05
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
الرياضة
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
اليوم 15:02
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
الرياضة
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
اليوم 15:00
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
الرياضة
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©