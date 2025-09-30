إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي 3 أيام

الضفة الغربية (وكالات)

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إغلاق المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، لثلاثة أيام، وفق ما ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أمس.

وقالت الوزارة، في بيان، إن جيش الاحتلال قرر إغلاق الحرم الإبراهيمي بشكل كامل، بما يشمل أروقته وساحاته وأقسامه، ومنع دخول المصلين إليه 3 أيام متتالية.

واستنكرت الوزارة القرار، قائلة إنه يندرج ضمن ممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة، واستهدافاً ممنهجاً للحرم الإبراهيمي.

وحذرت من خطورة الإجراءات الاحتلالية المتصاعدة بحق الحرم، مثل منع رفع الأذان، والتضييق على دخول المصلين عبر البوابات الإلكترونية، وعمليات التفتيش، إضافة إلى عرقلة عمل طواقم الحرم ومنعهم من أداء مهامهم.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومنظمة «اليونسكو» بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات والاعتداءات التي تهدد الطابع الديني الإسلامي الخالص للحرم الإبراهيمي الشريف.