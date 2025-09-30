الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش الإسرائيلي يكثف عملياته في قطاع غزة

تصاعد الدخان خلال عملية عسكرية إسرائيلية وسط قطاع غزة (رويترز)
1 أكتوبر 2025 01:16

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ترامب يمهل «حماس» أربعة أيام للرد
قادة وزعماء: «خطة ترامب» فرصة لسلام دائم

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الأحزمة النارية على جنوب مدينة غزة، فيما كثف الجيش الإسرائيلي من عمليات قصف المنازل في جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.
في غضون ذلك، جددت المدفعية الإسرائيلية القصف على حي النصر غرب مدينة غزة، وعلى شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، كما تقدمت الدبابات الإسرائيلية في المحاور الشرقية والشمالية لمدينة غزة وصولاً لشارع الجلاء وسط المدينة، وتوغلت داخل شارع النصر بالقرب من مستشفى الشفاء، أحد أبرز المرافق الصحية في القطاع. 
في موازاة ذلك، تحركت قوات إسرائيلية أخرى من الجهة الجنوبية لتصل لمنطقة الجامعات، في خطوة تهدف إلى فرض طوق عسكري حول مستشفى الشفاء.
وارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع أمس إلى 27 على الأقل. 
وفي نتساريم، الممر الذي تسيطر عليه إسرائيل ويقسم شمال وجنوب غزة، قتل 17 فلسطينياً وأصيب 33 آخرون أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية، حسبما قال مستشفى العودة.
وبشكل منفصل، أسفرت غارتان إسرائيليتان على الأقل استهدفتا خياماً في منطقة المواصي، التي سبق أن اعتبرها الجيش الإسرائيلي منطقة آمنة، عن مقتل 10 أشخاص. 
وقال مستشفى الأقصى، إن سبعة منهم فروا من مدينة غزة في وقت سابق من هذا الشهر هرباً من الهجوم الإسرائيلي الموسع، وقتلوا بالقرب من دير البلح في وسط غزة، أما الثلاثة الآخرون فهم أفراد من العائلة نفسها، رجل وزوجته الحامل في شهرها السابع وطفلهما، قتلوا عندما استهدفت غارة جوية خيمتهم غرب خان يونس، وفقاً لمستشفى ناصر. 
ولم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى الآن على إطلاق النار أو الغارات، قائلاً: إن قواته قتلت العديد من المسلحين وضربت أكثر من 160 هدفاً من البنية التحتية لحماس في الـ 24 ساعة الماضية، بما في ذلك مرافق لتخزين الأسلحة ومواقع مراقبة. 
وكانت تقارير فلسطينية قد ذكرت في وقت سابق، أمس، أن 22 مواطناً فلسطينياً قتلوا وأصيب آخرون، منذ فجر أمس، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.
ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية عن مصادر طبية قولها: إن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع نظراً لوجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات. وأفادت الوكالة بمقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً غربي مدينة دير البلح وسط القطاع، مشيرة إلى مقتل ثلاثة وإصابة عدد آخر، باستهداف طائرات خيمة تؤوي نازحين قرب محطة العطار في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي القطاع. 
وقالت: إن 7 قتلى ومصابين وصلوا مستشفى العودة، استهدفوا بنيران جيش الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات في منطقة نتساريم وسط القطاع.

الجيش الإسرائيلي
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
قصف إسرائيلي على غزة
القصف الإسرائيلي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
الرياضة
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
اليوم 15:05
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
الرياضة
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
اليوم 15:02
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
الرياضة
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
اليوم 15:00
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
الرياضة
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©