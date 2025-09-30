الجيش الإسرائيلي يكثف عملياته في قطاع غزة

غزة (الاتحاد)

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الأحزمة النارية على جنوب مدينة غزة، فيما كثف الجيش الإسرائيلي من عمليات قصف المنازل في جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

في غضون ذلك، جددت المدفعية الإسرائيلية القصف على حي النصر غرب مدينة غزة، وعلى شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، كما تقدمت الدبابات الإسرائيلية في المحاور الشرقية والشمالية لمدينة غزة وصولاً لشارع الجلاء وسط المدينة، وتوغلت داخل شارع النصر بالقرب من مستشفى الشفاء، أحد أبرز المرافق الصحية في القطاع.

في موازاة ذلك، تحركت قوات إسرائيلية أخرى من الجهة الجنوبية لتصل لمنطقة الجامعات، في خطوة تهدف إلى فرض طوق عسكري حول مستشفى الشفاء.

وارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع أمس إلى 27 على الأقل.

وفي نتساريم، الممر الذي تسيطر عليه إسرائيل ويقسم شمال وجنوب غزة، قتل 17 فلسطينياً وأصيب 33 آخرون أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية، حسبما قال مستشفى العودة.

وبشكل منفصل، أسفرت غارتان إسرائيليتان على الأقل استهدفتا خياماً في منطقة المواصي، التي سبق أن اعتبرها الجيش الإسرائيلي منطقة آمنة، عن مقتل 10 أشخاص.

وقال مستشفى الأقصى، إن سبعة منهم فروا من مدينة غزة في وقت سابق من هذا الشهر هرباً من الهجوم الإسرائيلي الموسع، وقتلوا بالقرب من دير البلح في وسط غزة، أما الثلاثة الآخرون فهم أفراد من العائلة نفسها، رجل وزوجته الحامل في شهرها السابع وطفلهما، قتلوا عندما استهدفت غارة جوية خيمتهم غرب خان يونس، وفقاً لمستشفى ناصر.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى الآن على إطلاق النار أو الغارات، قائلاً: إن قواته قتلت العديد من المسلحين وضربت أكثر من 160 هدفاً من البنية التحتية لحماس في الـ 24 ساعة الماضية، بما في ذلك مرافق لتخزين الأسلحة ومواقع مراقبة.

وكانت تقارير فلسطينية قد ذكرت في وقت سابق، أمس، أن 22 مواطناً فلسطينياً قتلوا وأصيب آخرون، منذ فجر أمس، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية عن مصادر طبية قولها: إن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع نظراً لوجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات. وأفادت الوكالة بمقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً غربي مدينة دير البلح وسط القطاع، مشيرة إلى مقتل ثلاثة وإصابة عدد آخر، باستهداف طائرات خيمة تؤوي نازحين قرب محطة العطار في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وقالت: إن 7 قتلى ومصابين وصلوا مستشفى العودة، استهدفوا بنيران جيش الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات في منطقة نتساريم وسط القطاع.