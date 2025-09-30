قادة وزعماء: «خطة ترامب» فرصة لسلام دائم

عواصم (وكالات)

قوبلت الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة بترحيب من قادة وزعماء العالم، وسط مطالبات بالعمل على ضرورة إنهاء معاناة مئات آلاف الفلسطينيين المحاصرين والمجوعين.

وقالت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن خطة ترامب فرصة للسلام الدائم، وتتيح أفضل فرصة لإنهاء الحرب، مطالبة الفصائل الفلسطينية الموافقة على الخطة «دون تأخير»، وعبرت عن استعداد الاتحاد للمساعدة في إنجاح الخطة.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن حل الدولتين يظل السبيل الوحيد العملي لتحقيق السلام العادل والدائم.

أما رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا، فأكدت أن ترامب طرح صفقة على الطاولة توفر إطاراً للسلام والاستقرار وإعادة الإعمار في غزة.

وأشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالجهود والقيادة التي أظهرها الرئيس الأميركي لوقف إراقة الدماء في غزة، وضمان وقف إطلاق النار.

وأعرب الكرملين عن أمله في أن يتم تنفيذ خطة ترامب في غزة، وأن يعم السلام بالشرق الأوسط.

بدوره، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخطة ترامب، وكتب في بيان على منصة إكس: «نتوقع من إسرائيل أن تتفاعل بنشاط على هذا الأساس، ليس أمام الفصائل أي خيار سوى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن واتباع هذه الخطة».

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في منشور عبر منصة إكس، عن ترحيبه بخطة ترامب، مؤكداً أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لعيش الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في سلام وأمن جنباً إلى جنب، بينما دعت وزارة الخارجية الإسبانية جميع الأطراف للالتزام بإنهاء العنف.

ورحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بخطة ترامب، داعياً جميع الأطراف إلى التكاتف، والعمل مع الإدارة الأميركية لإتمام الاتفاقية وتجسيدها على أرض الواقع.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس بالجهود المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية والقتل والدمار في قطاع غزة.

وأبدى رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون ترحيبه بالتزام الرئيس ترامب بإنهاء الحرب، داعياً جميع الأطراف للعمل على تحقيق هدف إنهاء الحرب.

ورحب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بالخطة، داعياً الفصائل إلى الموافقة عليها.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجا ميلوني، في تدوينة عبر منصة «إكس»، عن ترحيبها بخطة ترامب، داعية الأطراف كافة لاستغلال هذه الفرصة والموافقة على الخطة.

وقال رئيس وزراء هولندا، إنه مع خطة ترامب باتت نهاية الحرب في غزة ممكنة.

من جانبه، أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جوو جياكون عن إشادة الصين وتأييدها للجهود الرامية إلى خفض التوتر بين فلسطين وإسرائيل، داعياً كل الأطراف المعنية إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحذافيرها والتوصل فوراً إلى وقف لإطلاق النار.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن بلاده مستعدة لتقديم مساهمة ملموسة من أجل تنفيذ الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي.

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في بيان، إن الخطة تُعتبر فرصة استثنائية من أجل إنهاء الحرب المروعة في غزة.