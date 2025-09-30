الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يمهل «حماس» أربعة أيام للرد

آثار الدمار في غزة (أرشيفية)
1 أكتوبر 2025 01:17

عواصم (وكالات) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الحاكم العام لتوفالو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بالاو بذكرى استقلال بلاده

أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، حركة حماس ثلاثة إلى أربعة أيام لقبول خطة السلام التي تدعمها الولايات المتحدة في غزة.
وأطلع البلدان الوسيطان، قطر ومصر، «حماس» على وثيقة الخطة في وقت متأخر من أمس بعد أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدعم مقترح السلام.
وقال مسؤول مطلع على المحادثات، إن مفاوضي «حماس» سيراجعون الخطة بنية حسنة وسيعودون بالرد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إن رئيس جهاز المخابرات التركية سينضم إلى الوسطاء القطريين والمصريين في الدوحة لمناقشة مقترح السلام في وقت لاحق من أمس.

ترامب
دونالد ترامب
أميركا
الرئيس الأميركي
خطة ترامب
حماس
حركة حماس
فلسطين
غزة
إسرائيل
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
محمد بن زايد
أهالي غزة
سكان غزة
هدنة غزة
قطر
مصر
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
الرياضة
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
اليوم 15:05
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
الرياضة
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
اليوم 15:02
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
الرياضة
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
اليوم 15:00
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
الرياضة
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©