الأخبار العالمية

«حكماء المسلمين» يدين بشدة هجوما استهدف كنيسة في ميشيغان

جانب من حريق مينى الكنيسة في بلدة غراند بلانك (وكالات)
30 سبتمبر 2025 23:51

أدان مجلس حكماء المسلمين بشدة الهجوم الذي استهدف كنيسة «يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة» في بلدة جراند بلانك بولاية ميشيغان الأميركية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.
وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب، التي تتنافى تماما مع تعاليم الأديان والشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية، التي تنهى عن المساس بدُور العبادة، والاعتداء على المدنيين الأبرياء، داعيا إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي.
وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن خالص التعازي للولايات المتحدة الأميركية ولأهالي وأسر الضحايا جراء هذا الهجوم الأثم، سائلاً المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

المصدر: وام
