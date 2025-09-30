ستارمر يتعهد بإعادة الفخر لبريطانيا

وضع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قضايا الهجرة والاقتصاد واستعادة الفخر الوطني في صلب استراتيجيته لمواجهة حزب «إصلاح المملكة المتحدة» بزعامة نايجل فاراج، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» اليوم الثلاثاء.

وأكد ستارمر أن «تأمين الحدود مطلب معقول»، لكنه انتقد شخصيات، بينها فاراج، لتجاوزها ما وصفه بـ«الخط الأخلاقي» في الجدل الدائر حول هذه القضية.

وأضاف أن حزب العمال، الذي يتزعمه، هو «الحزب الوطني»، مشدداً على سعيه لإعادة توحيد البريطانيين تحت راية علم المملكة المتحدة بعد صيف اتسم بتصاعد «حرب ثقافية» حول الهوية الوطنية.