الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ستارمر يتعهد بإعادة الفخر لبريطانيا

ستارمر يتعهد بإعادة الفخر لبريطانيا
1 أكتوبر 2025 00:19

وضع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قضايا الهجرة والاقتصاد واستعادة الفخر الوطني في صلب استراتيجيته لمواجهة حزب «إصلاح المملكة المتحدة» بزعامة نايجل فاراج، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» اليوم الثلاثاء.
وأكد ستارمر أن «تأمين الحدود مطلب معقول»، لكنه انتقد شخصيات، بينها فاراج، لتجاوزها ما وصفه بـ«الخط الأخلاقي» في الجدل الدائر حول هذه القضية.
وأضاف أن حزب العمال، الذي يتزعمه، هو «الحزب الوطني»، مشدداً على سعيه لإعادة توحيد البريطانيين تحت راية علم المملكة المتحدة بعد صيف اتسم بتصاعد «حرب ثقافية» حول الهوية الوطنية.

المصدر: وكالات
بريطانيا
كير ستارمر
رئيس الوزراء البريطاني
المملكة المتحدة
الهجرة
