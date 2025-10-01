الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
إندونيسيا تسابق الزمن بحثاً عن ناجين أسفل أنقاض مدرسة

أفراد الإنقاذ يبحثون عن ناجين بعد انهيار مبنى متعدد الطوابق في مدرسة بمقاطعة جاوة الشرقية.
1 أكتوبر 2025 14:46

يسابق عمال الإنقاذ الإندونيسيون الزمن اليوم الأربعاء بحثا عن ناجين من انهيار مدرسة في إقليم جاوة الشرقية، فيما لم يتم العثور بعد على 91 طالبا، فضلا عن ثلاثة أشخاص تم تأكيد وفاتهم ونحو 100 مصاب. وانهارت المدرسة أمس الأول الاثنين.
 ويعمل أكثر من 300 منقذ بشكل مكثف صباح اليوم الأربعاء للبحث عن ناجين. وقال محمد سيافي، رئيس وكالة البحث والإنقاذ الوطنية الإندونيسية: "نأمل في إنهاء العملية قريبا". وقال في مؤتمر صحفي: "إننا نسابق الزمن حاليا لأنه من الممكن أن ننقذ أرواح من تم رصدهم في غضون الساعات الذهبية". وأفادت السلطات بأن هناك 26 من الـ 100 المصابين ما زالوا في المستشفى وتعرض كثيرون منهم لإصابات مختلفة. 

المصدر: وكالات
إندونيسيا
انهيار مبنى
