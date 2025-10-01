قتلى جراء الفيضانات في أوديسا الأوكرانية

قالت السلطات اليوم الأربعاء أن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بسبب فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة اجتاحت مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا على البحر الأسود.

وذكرت وكالة الحماية المدنية الأوكرانية أنه من بين الضحايا فتاة صغيرة.

وأجلت فرق الإنقاذ أكثر من 360 شخصا وأكثر من 200 مركبة من مناطق غمرتها المياه. وقال هينادي تروخانوف، عمدة أوديسا على تطبيق تليجرام إن الأمطار الغزيرة التي بدأت أمس الثلاثاء جلبت في سبع ساعات كمية من الأمطار تعادل ما تتساقط على المدينة خلال شهرين.

وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر سوء الأحوال الجوية اليوم الأربعاء.