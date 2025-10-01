الرئيس اللبناني يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون -اليوم الأربعاء- على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في مايو المقبل.

وأطلع الرئيس عون، خلال لقائه اليوم وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، «على التحضيرات الجارية في وحدات الوزارة للانتخابات النيابية المقبلة»، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وتطالب الكتل النيابية بإجراء تعديل على قانون الانتخابات النيابية النافذ، بما يسمح للبنانيين المنتشرين في انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب، وليس حصر انتخابهم بستة نواب موزعين على القارات الست كما ينص القانون الحالي.