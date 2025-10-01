الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عطل مؤقت بمطار بروكسل بسبب تهديد بوجود قنبلة

عطل مؤقت بمطار بروكسل بسبب تهديد بوجود قنبلة
1 أكتوبر 2025 18:35

قالت السلطات البلجيكية إن الأوضاع عادت إلى طبيعتها في مطار بروكسل الدولي اليوم عقب تعطيل مؤقت لحركة الطيران إثر ورود تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة كانت متجهة إلى برلين تابعة لشركة «بروكسل إيرلاينز» وتُشغلها شركة «إير بالتك».
وتم إخلاء الركاب وأفراد الطاقم بسلام، فيما جرى نقل الطائرة إلى موقع بعيد لإجراء عمليات تفتيش دقيقة.
وأفادت الشرطة الفيدرالية بأن إحدى مدارج المطار أُغلقت لفترة وجيزة وتم تحويل ثلاث رحلات، قبل أن يُعلن عن عودة الأوضاع إلى طبيعتها.
و تواصل السلطات المختصة تحقيقاتها بشأن التهديد.

 

أخبار ذات صلة
«تريندز» يختتم جولة بحثية في بلجيكا
«الناتو»: مشروع «جدار الطائرات المسيّرة» بات ضرورة لا تحتمل التأجيل
المصدر: وام
قنبلة
بروكسل
بلجيكا
مطار بروكسل
الطيران
برلين
ألمانيا
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
الرياضة
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
اليوم 01:45
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
الرياضة
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
اليوم 01:32
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
الرياضة
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
اليوم 01:24
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
الرياضة
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©