قتلى وجرحى في انهيار سقالة داخل كنيسة بإثيوبيا

أعلنت قناة فانا الإذاعية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، مقتل 36 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين إثر انهيار سقالة مؤقتة داخل كنيسة في إثيوبيا.

وكانت حصيلة سابقة، نشرتها وسيلة إعلام حكومية أخرى، أشارت إلى مقتل 22 شخصاً وإصابة 55.

وأوضحت فانا أن «السقالة الخشبية انهارت أثناء أعمال بناء في كنيسة أريرتي، الواقعة على بُعد نحو 70 كيلومتراً شرق العاصمة أديس أبابا»، مضيفة أن «أكثر من 200 مصاب يتلقون العلاج في المستشفيات».

ونقلت القناة عن قائد شرطة المنطقة، أحمد جبيهو، قوله إن عدد القتلى «قد يرتفع»، موضحاً أن الحادث وقع خلال توافد الحجاج إلى موقع بناء الكنيسة.

من جانبها، ذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية العامة «EBC» أن الانهيار وقع عند الساعة 7:45 صباحاً بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى نقل عدد من المصابين إلى أديس أبابا.

وأظهرت صور نشرتها الهيئة على فيسبوك سقالة ضخمة مكوّنة من أعمدة خشبية طويلة قبل الكارثة، ثم مشاهد لعدد كبير من الأشخاص يحاولون إنقاذ الضحايا داخل المبنى.