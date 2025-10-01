الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: 460 ألف متضرر من فيضانات اليمن

جانب من آثار الفيضانات في عدن - أرشيفية
2 أكتوبر 2025 01:14

عدن (الاتحاد)

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أن الأمطار الغزيرة والفيضانات، التي ضربت اليمن بين الأول من أغسطس والـ 30 من سبتمبر 2025، تسببت في تضرر نحو 460 ألف شخص في 20 محافظة.
وذكر المكتب، في أحدث إحصائية، أن الكارثة أثّرت على أكثر من 65 ألف أسرة في 160 مديرية، مضيفاً أن 182 شخصاً سقطوا ضحايا للأمطار والسيول، بينهم 82 قتيلاً و100 مصاب.
وتُعد مأرب شمال شرقي البلاد الأكثر تضرراً، حيث سُجل أكثر من 105 آلاف متأثر، أي ما يعادل 23% من إجمالي المتضررين، تليها الحديدة بـ71 ألف شخص، ثم عدن بنحو 70 ألفاً، وحجة بأكثر من 53 ألفاً.
وأشار التقرير إلى أن الشركاء الإنسانيين تمكّنوا حتى الآن من إيصال مساعدات منقذة للحياة لأكثر من 27 ألف أسرة «189 ألف شخص»، لكنه حذّر من استمرار فجوات حرجة في الاستجابة بسبب نقص التمويل والقيود اللوجستية، خاصة في مجالات المياه والصرف الصحي والمأوى.

فيضانات اليمن
خسائر الفيضانات في اليمن
السيول في اليمن
الأزمة في اليمن
اليمن
الأزمة اليمنية
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
الأمم المتحدة
أوتشا
الأمطار الغزيرة
الفيضانات
مياه الفيضانات
