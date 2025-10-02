الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قادة أوروبيون يجتمعون في كوبنهاجن

ملكة الدنمارك وماكرون وكير ستارمر خلال مأدبة في قصر أمالينبورغ بكوبنهاجن
2 أكتوبر 2025 08:26

دعي نحو 50 قائداً أوروبياً إلى اجتماع في كوبنهاجن اليوم الخميس، يركز على أوكرانيا والأمن الأوروبي. ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القمة السابعة للمجتمع السياسي الأوروبي، التي تأتي عقب اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 يوم الأربعاء في كوبنهاجن أيضا.
تشمل القضايا التي سيناقشها القادة كيفية وضع الأمن في أوروبا وسبل جعل القارة أكثر أمانا. 
ويضم الضيوف الـ47 المدعوون جميع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قادة دول خارج التكتل مثل المملكة المتحدة ومولدوفا وأوكرانيا وسويسرا وجورجيا. كما دعي رؤساء منظمات مهمة لأوروبا، مثل الأمين العام لحلف الناتو مارك روته.

