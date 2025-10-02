قتلى وإصابة العشرات بحادثي سير في باكستان

قالت الشرطة ومسؤولو الإنقاذ اليوم الخميس إن ما لا يقل عن 13 راكبا، بينهم سيدات وأطفال، لقوا حتفهم وأصيب العشرات في حادثي سير في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان. وذكرت قناة جيو الباكستانية أن السلطات المحلية أفادت بوقوع ست حالات وفاة وإصابة 17 آخرين إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في منطقة لاسبيلا اوتال. كما لقى سبعة ركاب حتفهم وأصيب 16 آخرون إثر تحطم حافلة في منطقة هب-ويندير.

وقال عاصف عامر كبير مسؤولي الشرطة في منطقة لاسبيلا أوتال إن الحادث أدى لتوقف حركة المرور على الطريق السريع، حيث كان يقوم رجال الإنقاذ ومسؤولون آخرون بإزالة الحطام ومساعدة الضحايا.