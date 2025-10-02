الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قتلى وإصابة العشرات بحادثي سير في باكستان

حادث سير في باكستان(أرشيفية)
2 أكتوبر 2025 15:05

قالت الشرطة ومسؤولو الإنقاذ اليوم الخميس إن ما لا يقل عن 13 راكبا، بينهم سيدات وأطفال، لقوا حتفهم وأصيب العشرات في حادثي سير في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان. وذكرت قناة جيو الباكستانية أن السلطات المحلية أفادت بوقوع ست حالات وفاة وإصابة 17 آخرين إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في منطقة لاسبيلا اوتال. كما لقى سبعة ركاب حتفهم وأصيب 16 آخرون إثر تحطم حافلة في منطقة هب-ويندير.
وقال عاصف عامر كبير مسؤولي الشرطة في منطقة لاسبيلا أوتال إن الحادث أدى لتوقف حركة المرور على الطريق السريع، حيث كان يقوم رجال الإنقاذ ومسؤولون آخرون بإزالة الحطام ومساعدة الضحايا.

المصدر: وكالات
حادث سير
حادث
بلوشستان
باكستان
