رئيس الوزراء البريطاني يعبر عن استنكاره لهجوم مانشستر

قال كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا إنه يشعر بالفزع البالغ إزاء هجوم وقع قرب كنيس في مانشستر في وقت سابق من اليوم الخميس.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه سوف يتم نشر المزيد من قوات الشرطة عند الكنس في المملكة المتحدة بعد وقوع هجوم بالقرب من مانشستر. وأدلى ستارمر بهذا التصريح لدى استعداده للعودة إلى بلاده بعد حضور قمة للقادة الأوروبيين في كوبنهاجن بالدنمارك. ويعتزم ستارمر ترؤس اجتماع للجنة الطوارئ الحكومية.

وقالت الشرطة البريطانية إن أربعة أصيبوا، وذلك بعد أن ورد بلاغ عن سيارة دهست مارة إضافة إلى طعن أفراد قرب كنيس يهودي في مانشستر في شمال غرب إنجلترا.

وأضافت الشرطة أن أفرادها أطلقوا النار على المشتبه به.وأفادت الشرطة في مدينة مانشستر في شمال إنجلترا الخميس بأنها تلقت بلاغا عن "حادثة طعن خارج كنيس" مشيرة إلى وقوع أربعة جرحى.

وأكد جهاز الاسعاف أنه هرع إلى موقع "حادثة كبرى" في منطقة كرامسال في مانشستر.

ووصلت أجهزة الطوارئ إلى مكان الحادث الساعة 9,41 صباحا بالتوقيت المحلي (08,41 ت غ) وعالجت "أربعة أشخاص مصابين بجروح ناجمة عن حادث سيارة وطعن"، حسبما أفادت الشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة إنها أطلقت النار على المشتبه به لكنها لم تحدد ما إذا كان قد نجا، فيما قال رئيس بلدية مانشستر الكبرى آندي بيرنهام إن "الخطر زال".



