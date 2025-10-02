الرئيس الفلبيني يزور منطقة تعرضت للزلزال

زار الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس اليوم الخميس، منطقة بوجو سيتي، التي ضربها زلزال، وأعلن عن مساعدة مالية بأكثر من مئتي مليون بيزو (نحو 4 ملايين دولار) للسلطات الإقليمية والمحلية.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن 72 شخصاً لقوا حتفهم جراء الزلزال، الذي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر، وضرب وسط الفلبين أمس الأول الثلاثاء.

وأصيب نحو 300 شخص، بينما تضرر أكثر من 170 ألف شخص في المجمل. وتعهّد ماركوس بمواصلة تقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال حتى تعافيهم من الدمار.

وقال: «لقد أكدت لجميع الجهات التنفيذية المحلية أن هذه ليست مساعدة لمرة واحدة». ونظراً لأن الآلاف من الأشخاص مازالوا يخشون العودة لمنازلهم بسبب التوابع الزلزالية، قال ماركوس إن السلطات سوف تقيم الخيام للسكان النازحين حتى تعد كل المباني آمنة.

ولقي 30 شخصاً حتفهم في بوجو سيتي وحدها، إلى جانب 22 آخرين في سان ريميجيو و12 في ميلين و5 في تابوجون وشخص في كل من سوجود وتابويلان وبوربون. وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل إن الزلزال استمر نحو 30 ثانية.

وحتى الآن جرى تسجيل نحو 2300 هزة ارتدادية بقوة تصل إلى 5 درجات على مقياس ريختر.