أوروبا تريد الاستفادة من خبرة أوكرانيا في مجال المسيّرات

يسعى القادة الأوروبيون إلى الاستفادة من خبرة أوكرانيا في التصدي لهجمات الطائرات المسيرة، وذلك خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية المنعقدة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، التي تستضيف بلادها الاجتماع، إن "أوكرانيا، للأسف، هي الخبير الوحيد في العالم حاليا فيما يتعلق بقدرات مكافحة الطائرات المسيرة".

وأضافت فريدريكسن "علينا أن نستفيد من كل الخبرات والتقنيات الجديدة والابتكارات الأوكرانية، وأن ندمجها في عملية إعادة تسليحنا".

وتشارك عدة دول أوروبية في تأمين القمة، وذلك عقب رصد طائرات مسيرة مجهولة المصدر مؤخرا في الدنمارك.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لدى وصوله إلى القمة التي تجمع نحو 50 قائدا أوروبيا لمناقشة دعم أوكرانيا وتعزيز الأمن في أوروبا وكيفية جعل القارة أكثر أمنا، "نحن مستعدون لتقديم المشورة، خصوصا للدنمارك".

وأضاف زيلينسكي، مرددا تصريحات فريدريكسن، أن بلاده قد تمتلك أكبر وأهم خبرة في التعامل مع تدخلات الطائرات المسيرة على مستوى العالم. وأكد "بالطبع، لن نقف مكتوفي الأيدي".

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، إن "أوكرانيا قوة محركة في مجال الابتكار والرؤى، فيما يتعلق بتكنولوجيا التصدي للطائرات المسيرة والتهديدات السيبرانية وغيرها".

وأضاف روته أن "حقيقة أن أوكرانيا تساعد الآن في الدنمارك وبولندا، وعلى مستوى حلف الناتو بشكل عام، من خلال مشاركة خبراتها التي اكتسبتها أمر بالغ الأهمية".

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره "هناك دروس قيمة يجب أن نتعلمها من أوكرانيا، ونحن بالفعل نتعلم منها".

ورصدت النرويج مؤخرا طائرات مسيرة عطلت حركة الملاحة الجوية. وأضاف ستوره "علينا أن نحسن قدراتنا في الرصد وأن نعزز التعاون بين الشرطة والجيش، ونحن نعمل على ذلك".