الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوروبا تريد الاستفادة من خبرة أوكرانيا في مجال المسيّرات

القادة المشاركون في قمة المجموعة السياسية الأوروبية
2 أكتوبر 2025 17:22

يسعى القادة الأوروبيون إلى الاستفادة من خبرة أوكرانيا في التصدي لهجمات الطائرات المسيرة، وذلك خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية المنعقدة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
وقالت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، التي تستضيف بلادها الاجتماع، إن "أوكرانيا، للأسف، هي الخبير الوحيد في العالم حاليا فيما يتعلق بقدرات مكافحة الطائرات المسيرة".
وأضافت فريدريكسن "علينا أن نستفيد من كل الخبرات والتقنيات الجديدة والابتكارات الأوكرانية، وأن ندمجها في عملية إعادة تسليحنا".
وتشارك عدة دول أوروبية في تأمين القمة، وذلك عقب رصد طائرات مسيرة مجهولة المصدر مؤخرا في الدنمارك.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لدى وصوله إلى القمة التي تجمع نحو 50 قائدا أوروبيا لمناقشة دعم أوكرانيا وتعزيز الأمن في أوروبا وكيفية جعل القارة أكثر أمنا، "نحن مستعدون لتقديم المشورة، خصوصا للدنمارك".
وأضاف زيلينسكي، مرددا تصريحات فريدريكسن، أن بلاده قد تمتلك أكبر وأهم خبرة في التعامل مع تدخلات الطائرات المسيرة على مستوى العالم. وأكد "بالطبع، لن نقف مكتوفي الأيدي".
من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، إن "أوكرانيا قوة محركة في مجال الابتكار والرؤى، فيما يتعلق بتكنولوجيا التصدي للطائرات المسيرة والتهديدات السيبرانية وغيرها".
وأضاف روته أن "حقيقة أن أوكرانيا تساعد الآن في الدنمارك وبولندا، وعلى مستوى حلف الناتو بشكل عام، من خلال مشاركة خبراتها التي اكتسبتها أمر بالغ الأهمية".
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره "هناك دروس قيمة يجب أن نتعلمها من أوكرانيا، ونحن بالفعل نتعلم منها".
ورصدت النرويج مؤخرا طائرات مسيرة عطلت حركة الملاحة الجوية. وأضاف ستوره "علينا أن نحسن قدراتنا في الرصد وأن نعزز التعاون بين الشرطة والجيش، ونحن نعمل على ذلك".

أخبار ذات صلة
روسيا وأوكرانيا تتبادلان 185 أسيراً و20 مدنياً
بوتين يتوعد بـ"رد سريع" إذا "استفزت" أوروبا بلاده
المصدر: د ب أ
أوروبا
الطائرات المسيرة
أوكرانيا
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
العين يسيطر على ترشيحات «جوائز الأفضل»
الرياضة
العين يسيطر على ترشيحات «جوائز الأفضل»
اليوم 15:04
مشاركة محلية وخليجية في بطولة بوذيب الأولى لألتقاط الأوتاد
الرياضة
مشاركة محلية وخليجية في بطولة بوذيب الأولى لألتقاط الأوتاد
اليوم 15:01
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
اليوم 14:12
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
اليوم 14:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©