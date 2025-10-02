الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فرنسا تواجه المزيد من الاحتجاجات الشعبية

احتجاجات في مدينة ليل في فرنسا
2 أكتوبر 2025 17:49

قال الاتحاد العام للعمال في فرنسا إن متظاهرين سينظمون المزيد من الاحتجاجات والإضرابات في أكثر من 240 موقعا في أنحاء البلاد، اليوم الخميس، لمطالبة الحكومة بإلغاء تخفيضات الميزانية الوشيكة.
ويواجه رئيس الوزراء المعين حديثا سيباستيان لوكورنو، الذي لا يزال يعمل على تشكيل الحكومة، ضغوطا من أجل السيطرة على الأوضاع المالية في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
لكن قادة النقابات، بما في ذلك زعماء الاتحاد العام للعمال، والاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمال، وهو أكبر نقابة في البلاد، يطالبون بالمزيد من الإنفاق على الخدمات العامة، وزيادة الضرائب على الأثرياء وإلغاء التعديلات التي أُدخلت على معاشات التقاعد الحكومية.
وخرجت المزيد من الاحتجاجات في العاصمة باريس ومدن أخرى بما في ذلك ديجون وبواتييه ومونبلييه.
وصرح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية أن من المقرر أن يتم نشر حوالي 76 ألف شرطي، من بينهم حوالي خمسة آلاف في منطقة باريس.
بلغ عجز ميزانية فرنسا العام الماضي ما يقارب ضعف الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي والبالغ ثلاثة بالمئة. وسيواجه لوكورنو معركة برلمانية لحشد الدعم لميزانية عام 2026.
تتفق الأحزاب بشكل عام على ضرورة خفض العجز، الذي وصل إلى 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ولكن ليس على كيفية تحقيق ذلك.

أخبار ذات صلة
نجل زيدان في تشكيلة الجزائر لتصفيات كأس العالم
مبابي يزين قائمة فرنسا لتصفيات «مونديال 2026»
المصدر: وكالات
فرنسا
احتجاجات
الميزانية
مظاهرات
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
العين يسيطر على ترشيحات «جوائز الأفضل»
الرياضة
العين يسيطر على ترشيحات «جوائز الأفضل»
اليوم 15:04
مشاركة محلية وخليجية في بطولة بوذيب الأولى لألتقاط الأوتاد
الرياضة
مشاركة محلية وخليجية في بطولة بوذيب الأولى لألتقاط الأوتاد
اليوم 15:01
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
اليوم 14:12
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
اليوم 14:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©