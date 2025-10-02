الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روسيا تحذّر من إمداد كييف بصواريخ «توماهوك»

روسيا تحذّر من إمداد كييف بصواريخ «توماهوك»
2 أكتوبر 2025 19:19

 قال الكرملين اليوم الخميس إنه ستكون هناك جولة جديدة من التصعيد الخطير بين روسيا والغرب، في حالة تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بصواريخ توماهوك .
وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا اطلعت على التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس مثل هذه الخطوة، مضيفا أنه سيكون هناك رد روسي إذا حدث ذلك.
وقال بيسكوف لمراسل الكرملين بافل زاروبين "إذا حدث هذا، فسوف يثير جولة توتر جديدة (بدرجة) خطيرة، وسيترتب عليه رد مناسب من الجانب الروسي".
وأضاف بيسكوف "لكن من ناحية أخرى، يبقى من الواضح أيضا أنه... لا يمكن لأي سلاح أن يغير مسار الأحداث بشكل جذري".
وقال نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس يوم الأحد إن واشنطن تدرس طلباً أوكرانياً للحصول على صواريخ توماهوك.

المصدر: رويترز
روسيا
أوكرانيا
الكرملين
