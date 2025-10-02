الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بوتين يتوعد بـ"رد سريع" إذا "استفزت" أوروبا بلاده

بوتين أمام مؤتمر في جنوب روسيا
2 أكتوبر 2025 20:45

تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، برد "قوي" على "عسكرة أوروبا" أثناء إلقائه خطابا في منتدى في جنوب روسيا.
وقال "نراقب عن كثب تنامي عسكرة أوروبا"، مضيفا أن "الإجراءات الانتقامية الروسية لن تتأخر. سيكون الرد على هذا النوع من التهديدات قويا جدا".
لكن بوتين قال إنه لا توجد لديه نية لمهاجمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تقوده الولايات المتحدة.
في الشأن الأوكراني، قال الرئيس الروسي إن أوروبا هي المسؤولة عن استمرار الأزمة.
وأضاف أن روسيا ممتنة لدول مجموعة بريكس والدول العربية لجهود السلام التي تبذلها، وكذلك لكل من كوريا الشمالية وبيلاروسيا.

المصدر: وكالات
