الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الفلبين

فرق إنقاذ تنقل جريحا إثر زلزال الفلبين
2 أكتوبر 2025 22:54

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب وسط الفلبين خلال هذا الأسبوع إلى 72 شخصا، بحسب ما أفادت به، اليوم الخميس، فرق الإنقاذ التي بدأت تقلّص عمليات البحث عن ناجين لإعطاء الأولوية للجرحى والمشردين.
تم انتشال جثث ثلاث ضحايا جدد من تحت أنقاض فندق منهار في مدينة بوغو في جزيرة سيبو، بالقرب من مركز الزلزال الذي ضرب الأرخبيل مساء الثلاثاء وبلغت قوته 6,9 درجات. وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 69 شخصا.
وقال جوني كاستيو الناطق باسم المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها "لا توجد لدينا أي بلاغات عن مفقودين. وبالتالي، يُفترض أنّ الجميع تم إحصاؤهم"، موضحا أنّ بعض فرق الإغاثة طُلب منها "إنهاء مهامها".
زار الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، اليوم الخميس، مكان الزلزال، ووعد بإنشاء مخيم كبير لإيواء المشردين مؤقتا.
دمّر الزلزال نحو 600 منزل، مما أجبر السكان على النوم في العراء، وتعرضت آلاف المنازل لأضرار هيكلية مع استمرار الهزات الارتدادية في التأثير على المنطقة.
أحصت الحكومة 294 إصابة، وأشارت تقديراتها إلى أنّ نحو 20 ألف شخص اضطروا إلى إخلاء منازلهم.
وقال ماركوس للصحافيين "إن التأثير الرئيسي للزلزال هو الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية".
وتابع "ليس لدينا أماكن لإيواء العائلات المتضررة لأننا لسنا متأكدين من وضع مراكز الإجلاء. سنبني مدينة من الخيام يمكن تجهيزها بسرعة وتوفّر الحماية للناس من الأمطار"، متعهدا بتوفير الطعام والماء والكهرباء للمتضررين.

المصدر: آ ف ب
الفلبين
زلزال
حصيلة
