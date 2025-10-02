الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«الصحة العالمية»: 42 ألف شخص في غزة يعانون إصابات «تغير مجرى الحياة»

فلسطينية نازحة من مدينة غزة (رويترز)
3 أكتوبر 2025 01:08

غزة (الاتحاد)

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن أكثر من 42 ألف شخص في قطاع غزة، ربعهم من الأطفال، يعانون إصابات «تغير مجرى الحياة»، حيث تجاوز عدد حالات البتر نحو 5 آلاف حالة، فيما تزايدت الإصابات المعقدة في الوجه والعينين ما يزيد من نسب الإعاقة والتشوه.
جاء ذلك، في كلمة ألقاها المدير العام للمنظمة، تيدروس غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف قال فيها: إن «الحرب المستمرة منذ عامين في غزة دمرت النظام الصحي وألحقت معاناة هائلة بالسكان الفلسطينيين».
وأعلن غيبريسوس توثيق المنظمة وقوع 1719 هجوماً على مرافق طبية في غزة والضفة الغربية أسفرت عن مقتل ما يقارب 1800 عامل صحي وما لا يقل عن 543 عامل إغاثة.
وأوضح أن أكثر من 66 ألف شخص قتلوا وأن حوالي 170 ألفاً آخرين أصيبوا في الحرب من بينهم أشخاص يعانون من إصابات كبيرة كالبتر والحروق والإصابات في الحبل الشوكي والدماغ إضافة إلى إصابات خطرة في الوجه والعينين تؤدي إلى إعاقات وتشوهات كبيرة على أمد الحياة.
وأشار غيبريسوس إلى أن 14 مستشفى فقط من أصل 36 ما زالت تعمل بصفة جزئية في القطاع وأنه لم يعد هناك أي مستشفى يعمل بصفة كلية نتيجة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية الصحية.
ولفت إلى دعم المنظمة لعمليات الإجلاء التي شملت 7841 مريضاً للعلاج خارج غزة معظمهم من المصابين والمرضى بالسرطان وأمراض القلب والعيون، موضحاً أن نحو 15600 مريض بينهم 3800 طفل ما زالوا بانتظار الإجلاء الطبي.

