الأمم المتحدة تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب «فظائع» في «الفاشر»

جنيف (الاتحاد)

دعت الأمم المتحدة، أمس، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع «فظائع» وهجمات واسعة النطاق في مدينة الفاشر غربي السودان.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن «الفظائع يمكن تجنبها إذا اتخذت جميع الأطراف إجراءات ملموسة لاحترام القانون الدولي والمطالبة باحترام حياة المدنيين ومنع الاستمرار في ارتكاب الجرائم الفظيعة».

وبحسب المفوضية، قُتل 91 مدنياً بين 19 و29 سبتمبر جراء قصف مدفعي وضربات بطائرات مسيّرة وهجمات برية.

وحذّر تورك قائلاً: إنه «بعد أكثر من 500 يوم من الحصار المتواصل والقتال المستمر، الفاشر على شفا كارثة أكبر إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لفك الطوق المسلّح عن المدينة وحماية المدنيين».