الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تهدد بالرد على مصادرة أموالها

دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية
2 أكتوبر 2025 23:49

أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس، أن المصادرة المحتملة للأصول الروسية لن تمر دون رد من قبل روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين "هنا، يجب على الجميع أن يفهموا بوضوح أن هذا لن يمر دون رد. وبالطبع، سترد روسيا بضمان أن تكون مصالحها محددة وقابلة للقياس، وبضمان محاسبة المتورطين في هذه الأعمال غير القانونية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
في الشأن الأوكراني، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن الدول الغربية تتبادل المعلومات الاستخباراتية باستمرار مع أوكرانيا.
وأشار بيسكوف إلى أنه "من الواضح أن هناك تبادلا للمعلومات الاستخباراتية، ويتم استخدام كل البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لجمع ونقل المعلومات الاستخباراتية إلى الجانب الأوكراني".
وأكد أن روسيا سترد بشكل مناسب على احتمال نقل صواريخ "توماهوك" بعيدة المدى إلى كييف.
وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتصالات مخططة بين الإدارتين الروسية والأميركية "إنها (الاتصالات) مستمرة في الواقع... بشكل عام، هناك قنوات للحوار، وهي تعمل".
واقترح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في وقت سابق، منح أوكرانيا قرضا دون فوائد بقيمة 140 مليار يورو تقريبا باستخدام الأموال الروسية المجمدة، معلنا عن نيته مناقشة هذا الاقتراح في اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن.

أخبار ذات صلة
روسيا وأوكرانيا تتبادلان 185 أسيراً و20 مدنياً
بوتين يتوعد بـ"رد سريع" إذا "استفزت" أوروبا بلاده
المصدر: د ب أ
روسيا
أموال
مصادرة
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
العين يسيطر على ترشيحات «جوائز الأفضل»
الرياضة
العين يسيطر على ترشيحات «جوائز الأفضل»
اليوم 15:04
مشاركة محلية وخليجية في بطولة بوذيب الأولى لألتقاط الأوتاد
الرياضة
مشاركة محلية وخليجية في بطولة بوذيب الأولى لألتقاط الأوتاد
اليوم 15:01
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
اليوم 14:12
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
اليوم 14:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©