روسيا تهدد بالرد على مصادرة أموالها

أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس، أن المصادرة المحتملة للأصول الروسية لن تمر دون رد من قبل روسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين "هنا، يجب على الجميع أن يفهموا بوضوح أن هذا لن يمر دون رد. وبالطبع، سترد روسيا بضمان أن تكون مصالحها محددة وقابلة للقياس، وبضمان محاسبة المتورطين في هذه الأعمال غير القانونية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

في الشأن الأوكراني، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن الدول الغربية تتبادل المعلومات الاستخباراتية باستمرار مع أوكرانيا.

وأشار بيسكوف إلى أنه "من الواضح أن هناك تبادلا للمعلومات الاستخباراتية، ويتم استخدام كل البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لجمع ونقل المعلومات الاستخباراتية إلى الجانب الأوكراني".

وأكد أن روسيا سترد بشكل مناسب على احتمال نقل صواريخ "توماهوك" بعيدة المدى إلى كييف.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتصالات مخططة بين الإدارتين الروسية والأميركية "إنها (الاتصالات) مستمرة في الواقع... بشكل عام، هناك قنوات للحوار، وهي تعمل".

واقترح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في وقت سابق، منح أوكرانيا قرضا دون فوائد بقيمة 140 مليار يورو تقريبا باستخدام الأموال الروسية المجمدة، معلنا عن نيته مناقشة هذا الاقتراح في اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن.