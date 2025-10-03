إندونيسيا توسع جهود الإنقاذ في أعقاب انهيار مدرسة

وسع عمال الإنقاذ في إندونيسيا اليوم الجمعة جهودهم لانتشال الضحايا من أنقاض مدرسة انهارت في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع استمرار فقدان العشرات.

وانهارت المدرسة المكونة من أربعة طوابق في مقاطعة جاوة الشرقية يوم الاثنين.. وحتى اليوم الجمعة، تم سحب 108 أشخاص من تحت الأنقاض، وفقا لوكالة إدارة الكوارث الوطنية. ولا يزال ثلاثون منهم في المستشفى، وخرج 73، وتم تأكيد وفاة خمسة أشخاص على الأقل. وقالت السلطات إن 58 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، مما يثير المخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى. وخلص المسؤولون يوم الخميس إلى أنه لم يعد بالإمكان اكتشاف أي علامات للحياة، وتم إحضار حفارات ثقيلة لإزالة الأنقاض.