ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "بوالوي" في فيتنام

أفاد تقرير حكومي صدر اليوم الجمعة بأن عدد القتلى في فيتنام جراء الإعصار بوالوي والسيول التي تسبب فيها ارتفع إلى 51 شخصا.

ووصل الإعصار بوالوي إلى اليابسة يوم الاثنين في شمال وسط فيتنام، وجلب معه أمواجا بحرية ضخمة ورياحا قوية وأمطارا غزيرة، مما أدى أيضا إلى فقدان 14 شخصا وإصابة 164 آخرين، وفقا للتقرير الصادر عن الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث.

ورفعت الوكالة تقديرها للأضرار التي لحقت بالممتلكات بسبب الإعصار والسيول الناجمة عنه إلى 15.9 تريليون دونج (603 ملايين دولار).

وذكر التقرير أن الإعصار ألحق أضرارا جسيمة بالطرق والمدارس والشركات، وتسبب في أعطال بشبكة الكهرباء مما أدى إلى انقطاع التيار عن عشرات الآلاف من الأسر.

وقال التقرير إن أكثر من 230 ألف منزل تضررت أو غمرتها المياه، ودُمر ما يقرب من 89 ألف هكتار من الأرز والمحاصيل الأخرى.



