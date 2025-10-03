السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "بوالوي" في فيتنام

عمال الإنقاذ يسيرون عبر مياه الفيضانات بعد أن مر إعصار بوالوي في مقاطعة نغي آن
3 أكتوبر 2025 10:20

أفاد تقرير حكومي صدر اليوم الجمعة بأن عدد القتلى في فيتنام جراء الإعصار بوالوي والسيول التي تسبب فيها ارتفع إلى 51 شخصا.
ووصل الإعصار بوالوي إلى اليابسة يوم الاثنين في شمال وسط فيتنام، وجلب معه أمواجا بحرية ضخمة ورياحا قوية وأمطارا غزيرة، مما أدى أيضا إلى فقدان 14 شخصا وإصابة 164 آخرين، وفقا للتقرير الصادر عن الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث.
ورفعت الوكالة تقديرها للأضرار التي لحقت بالممتلكات بسبب الإعصار والسيول الناجمة عنه إلى 15.9 تريليون دونج (603 ملايين دولار).
وذكر التقرير أن الإعصار ألحق أضرارا جسيمة بالطرق والمدارس والشركات، وتسبب في أعطال بشبكة الكهرباء مما أدى إلى انقطاع التيار عن عشرات الآلاف من الأسر.
وقال التقرير إن أكثر من 230 ألف منزل تضررت أو غمرتها المياه، ودُمر ما يقرب من 89 ألف هكتار من الأرز والمحاصيل الأخرى.

أخبار ذات صلة
إعصار يضرب شمال الفلبين
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "بوالوي" في فيتنام
المصدر: وكالات
فيتنام
إعصار
فيضانات
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
الدخان يتصاعد من بنايات دمرها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حماس» توافق على تسليم الرهائن وفق «خطة ترامب»
اليوم 00:57
رجل إطفاء أوكراني يُخمد حريقاً في موقع تعرض لقصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات مكثفة بـ«مسيرات» وصواريخ
اليوم 00:57
يمنيات ينقلن المياه في قرية نائية بضواحي تعز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تغير المناخ يضاعف معاناة نساء اليمن
اليوم 00:57
جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا مكان آمن للفلسطينيين في غزة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©