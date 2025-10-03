الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم مانشستر

حددت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة هوية الرجلين، اللذين قتلا في هجوم بسيارة وسكين على كنيس في شمال غرب إنجلترا. وقالت شرطة مانشستر الكبرى إن أدريان دولبي وميلفن كرافيتز من سكان المنطقة، وقتلا في الهجوم على كنيس هيتون بارك في ضاحية كرومبسال في مانشستر.

وتم نقل ثلاثة أشخاص آخرين إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وكانت الشرطة البريطانية قد ذكرت أن مهاجما بسيارة صدم حشدا من الأشخاص خارج كنيس أمس الخميس في شمال إنجلترا، ثم بدأ بطعنهم، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة أربعة بجروح خطيرة في ما وصفته الشرطة بأنه هجوم إرهابي.