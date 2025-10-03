المستشار الألماني يلقي كلمة بمناسبة يوم الوحدة

وجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبيل إلقاء كلمته بمناسبة يوم الوحدة الألمانية، نداء إلى مواطنيه لتعزيز التماسك في المجتمع. وكتب ميرتس على منصة "إكس" اليوم الجمعة: "تبقى مهمتنا أن نقترب من بعضنا البعض: في الشرق والغرب والشمال والجنوب. تنوعنا هو ما يجعلنا أقوياء"، مضيفا أن إعادة التوحيد لم تكن "أمرا بديهيا" بل ثمرة "شجاعة أناس مخلصين". ونشر ميرتس صورة له وهو يتفحص نص خطابه المرتقب لإضفاء "اللمسات الأخيرة". وكتب على "إكس": "بعد 35 عاما، وفي وقت صعب يمر به بلدنا، يجب أن نتوحد مجددا ونتطلع إلى الأمام. هذا ما يهمني".

ويقام الاحتفال الرئيسي بالذكرى السنوية الخامسة والثلاثين للوحدة الألمانية هذا العام في مدينة زاربروكن، نظرا لتولي ولاية زارلاند رئاسة مجلس الولايات (بوندسرات). ومن المقرر أن يلقي المستشار كلمته ظهر اليوم، فيما ستشارك رئيسة حكومة الولاية ورئيسة البوندسرات، أنكه ريهلينجر، بكلمة خلال الحفل. كما ينتظر أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بصفته ضيف شرف، خطابا في هذه المناسبة. ويرافق الاحتفالات برنامج متنوع يشمل مهرجانا شعبيا وعروضاً فنية وموسيقى وحلقات نقاش، وتحمل الفعاليات شعاري "المستقبل عبر التغيير" و"نحتفل بما يجمعنا".