الآلاف يفرون من نيجيريا بعد هجوم إرهابي

شنّت جماعة بوكو حرام الإرهابية هجوما جديدا استهدف مدينة في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، ما تسبب بنزوح آلاف السكان إلى دولة الكاميرون المجاورة، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون وشهود اليوم الجمعة.

وقال عمر آري، المسؤول عن قوة محلية لمواجهة المتشددين إن عشرات من عناصر بوكو حرام المتطرفة هاجموا ليل الأربعاء الخميس مدينة "كيراوا" الحدودية مع الكاميرون، بهدف السيطرة عليها.

وأسفر الهجوم عن إحراق مساكن وأجبر نحو خمسة آلاف من السكان على الفرار.

وقال يعقوب علي المسؤول المحلي ورئيس جمعية تنمية كيراوا "دفع الهجوم خمسة آلاف شخص لترك المدينة، ثلاثة آلاف منهم عبروا النهر إلى الكاميرون، من بينهم زعيمنا التقليدي".

أما الباقون، فقد لجأوا إلى قرى مجاورة.

وتشن جماعة بوكو حرام المتشددة هجمات من الجبال تسفر أحيانا عن خطف نساء وأطفال.