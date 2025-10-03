مسيّرات مجهولة تحلق فوق منشأة عسكرية في بلجيكا

أعلن وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن، اليوم الجمعة، أن مسيرات حلقت فوق معسكر تدريب شرق بلجيكا قرب الحدود الألمانية، مؤكدا أنه يجهل عددها أو مصدرها.

وقال الوزير لقناة RTBF التلفزيونية "المؤكد هو أن الشرطة المحلية رصدت عدة مسيرات على الجانبين البلجيكي والألماني" مضيفا أنه تم فتح تحقيق.

وصرحت متحدثة باسم وزير الدفاع البلجيكي أن هذه الطائرات المسيرة حلقت فوق معسكر "إلسنبورن" الواقع قرب الحدود مع ألمانيا ليل الخميس الجمعة.

وأضافت "نتحقق من الأمر وندرس ملابساته لكن في هذه المرحلة لا تفاصيل إضافية".

ويأتي هذا الحادث في أعقاب عدة طلعات لمسيرات في سماء دول أوروبية عدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (التاتو) وتحليق مسيرات غامضة في سماء الدنمارك نهاية سبتمبر قبل قمتين لقادة أوروبيين.