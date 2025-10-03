السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ماكرون يحذّر من عودة الحرب إلى أوروبا

ماكرون والمستشار الألماني ميرتس خلال احتفال بذكرى إعادة توحيد ألمانيا
3 أكتوبر 2025 19:46

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، من أن الحرب عادت إلى القارة الأوروبية بعد عقود من السلم أعقبت الحرب العالمية الثانية.
وأشار ماكرون، في خطاب خلال مشاركته في إحياء ذكرى إعادة توحيد ألمانيا، إلى الأزمة في أوكرانيا التي بدأت منذ ثلاث سنوات ونصف السنة. كما استشهد بانتهاكات المجال الجوي لدول أوروبية عدة.
وقال ماكرون "للأسف، نجد أنفسنا مجددا، في زمن المواجهة. ولمواجهة هذا، تمكنا من البقاء موحدين".
وأشاد الرئيس الفرنسي بالصداقة الفرنسية الألمانية. وأشار، في كلمته التي ألقاها في مدينة زاربروكن الألمانية الغربية، إلى أنه بعد قرون من الصراع بين الجارتين فرنسا وألمانيا أصبحتا شريكتين مضيفا "لم تعد هناك حروب بين بلدينا "، واصفا ذلك بأنه "إنجاز عظيم لقارة أوروبا".
يشار إلى أنه في كل عام تستضيف ولاية ألمانية مختلفة الاحتفالات الرئيسية لإحياء يوم الوحدة الألمانية.  
في هذا العام، تستضيف الاحتفال ولاية سارلاند الصغيرة التي تقع على الحدود مع فرنسا، حيث كان ماكرون ضيف الشرف.
وفي 03 أكتوبر من عام 1990، اتحدت ألمانيا الشرقية والغربية لتصبحان جمهورية ألمانيا الاتحادية. 

أخبار ذات صلة
«حماس» توافق على تسليم الرهائن وفق «خطة ترامب»
روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات مكثفة بـ«مسيرات» وصواريخ
المصدر: د ب أ
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
الدخان يتصاعد من بنايات دمرها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حماس» توافق على تسليم الرهائن وفق «خطة ترامب»
اليوم 00:57
رجل إطفاء أوكراني يُخمد حريقاً في موقع تعرض لقصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات مكثفة بـ«مسيرات» وصواريخ
اليوم 00:57
يمنيات ينقلن المياه في قرية نائية بضواحي تعز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تغير المناخ يضاعف معاناة نساء اليمن
اليوم 00:57
جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا مكان آمن للفلسطينيين في غزة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©