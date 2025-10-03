ماكرون يحذّر من عودة الحرب إلى أوروبا

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، من أن الحرب عادت إلى القارة الأوروبية بعد عقود من السلم أعقبت الحرب العالمية الثانية.

وأشار ماكرون، في خطاب خلال مشاركته في إحياء ذكرى إعادة توحيد ألمانيا، إلى الأزمة في أوكرانيا التي بدأت منذ ثلاث سنوات ونصف السنة. كما استشهد بانتهاكات المجال الجوي لدول أوروبية عدة.

وقال ماكرون "للأسف، نجد أنفسنا مجددا، في زمن المواجهة. ولمواجهة هذا، تمكنا من البقاء موحدين".

وأشاد الرئيس الفرنسي بالصداقة الفرنسية الألمانية. وأشار، في كلمته التي ألقاها في مدينة زاربروكن الألمانية الغربية، إلى أنه بعد قرون من الصراع بين الجارتين فرنسا وألمانيا أصبحتا شريكتين مضيفا "لم تعد هناك حروب بين بلدينا "، واصفا ذلك بأنه "إنجاز عظيم لقارة أوروبا".

يشار إلى أنه في كل عام تستضيف ولاية ألمانية مختلفة الاحتفالات الرئيسية لإحياء يوم الوحدة الألمانية.

في هذا العام، تستضيف الاحتفال ولاية سارلاند الصغيرة التي تقع على الحدود مع فرنسا، حيث كان ماكرون ضيف الشرف.

وفي 03 أكتوبر من عام 1990، اتحدت ألمانيا الشرقية والغربية لتصبحان جمهورية ألمانيا الاتحادية.