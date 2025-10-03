السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

في ذكرى إعادة توحيد ألمانيا.. ميرتس يدعو للوحدة الوطنية

ميرتس يلقي كلمة في ذكرى إعادة توحيد ألمانيا
3 أكتوبر 2025 21:03

وجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، نداء إلى مواطنيه لتعزيز التماسك في المجتمع وذلك بمناسبة يوم إعادة توحيد ألمانيا.
وكتب ميرتس، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تبقى مهمتنا أن نقترب من بعضنا البعض: في الشرق والغرب والشمال والجنوب. تنوعنا هو ما يجعلنا أقوياء"، مضيفا أن إعادة التوحيد لم تكن "أمرا بديهيا" بل ثمرة "شجاعة أناس مخلصين".
وأضاف "بعد 35 عاما، وفي وقت صعب يمر به بلدنا، يجب أن نتوحد مجددا ونتطلع إلى الأمام. هذا ما يهمني". يقام الاحتفال الرئيسي بالذكرى السنوية الخامسة والثلاثين للوحدة الألمانية هذا العام في مدينة زاربروكن، نظرا لتولي ولاية زارلاند رئاسة مجلس الولايات (بوندسرات). 
ويرافق الاحتفالات برنامج متنوع يشمل مهرجانا شعبيا وعروضا فنية وموسيقى وحلقات نقاش، وتحمل الفعاليات شعاري "المستقبل عبر التغيير" و"نحتفل بما يجمعنا". 

المصدر: د ب أ
فريدريش ميرتس
إعادة توحيد ألمانيا
ألمانيا
