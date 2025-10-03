السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مقتل مصور صحفي وإصابة آخر بهجوم في أوكرانيا

المصوّر الصحفي الفرنسي أنتوني لاليكان
3 أكتوبر 2025 21:16

قتل المصوّر الصحفي الفرنسي أنتوني لاليكان، البالغ 37 عاما، اليوم الجمعة، في شرق أوكرانيا في هجوم بطائرة مسيّرة، بحسب ما أعلن اتحادا الصحافيين الأوروبي والدولي والنقابة الوطنية للصحافيين.
وأصيب الصحافي الأوكراني هيورغي إيفانشينكو أيضا في هذا الهجوم، بحسب المصادر عينها.
وكشفت النقابة الوطنية للصحافيين أن الهجوم وقع حوالى الساعة 7,20 بتوقيت غرينيتش صباح اليوم الجمعة.
ونعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الصحفي الفرنسي، متوجها بالتعزية لعائلته وأصدقائه.
وكتب، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن لاليكان "كان يرافق الجيش الأوكراني".
كان لاليكان يتعاون مع العديد من وسائل الإعلام الفرنسية مثل صحف "لوموند" و"لو فيغارو" و"ليبراسيون"، ومجلة "باري ماتش"، والأجنبية مثل مجلة "دير شبيغل" الألمانية.
وكان يعمل أيضا لحساب وكالة هانز لوكاس للتصوير الفوتوغرافي منذ عام 2018 وفقا لرئيسها ويلفريد إستيف.

المصدر: وكالات
مصور صحفي
أوكرانيا
قتل
طائرة مسيرة
